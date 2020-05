A Associação dos Criadores de Colorado do Oeste (ASCCOL) enviou nota a redação do Extra de Rondônia lamentando a morte de Wilson Evaristo, Superintendente do Banco da Amazônia (Basa), em Rondônia.

É com profunda tristeza que nós membros da Associação dos Criadores de Colorado do Oeste ASCCOL recebemos a lamentável notícia do falecimento do companheiro e grande amigo Wilson Evaristo, superintendente do Banco da Amazônia em Rondônia ocorrida neste domingo (24/05).

Wilson partiu deixando um grande legado de muito trabalho em todo o Estado de Rondônia, e as marcas de um homem aguerrido, com muita vontade de trabalhar em prol do povo. Apesar de nunca ter ocupado cargos políticos, foi gestor exemplar e agiu com plena sabedoria e conhecimento, com isso fez sua contribuição imensurável junto aos produtores rurais e suas famílias.

Foi parte plena e absoluta do desenvolvimento Agropecuário de todas regiões por onde passou, e fez do Banco da Amazônia a sua própria marca.

Não é por outra razão, que deixa, como legado, sua participação em grandes projetos para o desenvolvimento do agronegócio em Colorado Do Oeste.

Desejamos que Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, conforte o coração de seus familiares!!

Colorado do Oeste Rondônia, 24 de maio de 2020.

A Diretoria da ASCCOL.