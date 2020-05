O município de Chupinguaia recebeu nesta semana dois veículos zero quilômetros, tipo ambulância, caminhonete 4×4, para atender ao Posto de Saúde no Distrito do Corgão e a Comunidade dos Baianos, bem como à Unidade de Saúde Família Clemente Meurer localizada no Distrito de Boa Esperança.

O recurso para aquisição das viaturas é resultado de uma emenda parlamentar do deputado estadual, Luizinho Goebel (PV), no valor de R$ 336.300,00 e uma contrapartida municipal de R$ 34.033,34, tendo como valor total R$ 370.333,34.

De acordo com Goebel, as ambulâncias foram solicitadas pelos vereadores Toninho Bertozzi (PV) e Eder da Van (DEM) que, após receberam inúmeras reivindicações dos moradores da região buscaram junto ao parlamentar a viabilização do recurso.

“Logo após o pedido dos vereadores, a prefeita Sheila Mosso encaminhou o projeto que deu tudo certo para a aquisição das ambulâncias. Estou muito feliz com chegada dessas viaturas para as unidades de saúde nos distritos. As ambulâncias ajudarão muito com o deslocamento e atendimento de pacientes dentro do município, bem como fora dele. Essa conquista é da população!”, comemora Goebel.