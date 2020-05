O Curso de Direito da Fimca Vilhena convida os acadêmicos e operadores do direito a participarem da Semana Jurídica on-line, a qual se realizará nos dias 2 a 5 do mês de junho de 2020.

As palestras que serão ministradas nas 04 noites deste evento acadêmico-jurídico têm como finalidade contribuir para a formação e capacitação profissional dos nossos acadêmicos e operadores do direito, aprimorar o conhecimento jurídico de nosso corpo docente, visa promover o intercâmbio entre nossos acadêmicos, professores e renomados profissionais do Direito, viabilizando discussões e abordagens sobre temas atuais e de relevante interesse jurídico, e ainda promover a compreensão do papel do pensador e intérprete do Direito no desenvolvimento das Ciências Jurídicas e a produção científica e social.

As Inscrições gratuitas e limitadas poderão ser feitas pelo site:

http://vilhena.fimca.com.br/semanajuridica2020

Ao final do Evento, os participantes receberão um certificado com carga horária de 16 horas, que contará como atividades complementares.

DA PROGRAMAÇÃO

1 – Dia 02/06/2020

Das 19h30 às 21h30 – Lei de abuso de autoridade – Dr. Matheus Kuhn Gonçalves (Promotor de Justiça)

2 – Dia 03/06/2020

Das 19h30 às 21h30 – Empreendendo na advocacia – Emerson Inácio da Silva (Consultor do Sebrae/RO)

3 – Dia 04/06/2020

Das 19h30 às 21h30 – Oficina : Como redigir um artigo científico com sucesso – Mse. Adriana de Deus Cordeiro (Mestre em educação, professora universitária)

4 – Dia 05/06/2020

Das 19h30 às 21h30 – Audiências por teleconferência – Dr. Rogério Montai (Juiz do TJRO e pós doutor pela UERJ)

