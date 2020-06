O aposentado João Honorato, de 76 anos, foi diagnosticado com câncer em 2016, deste então está lutando para vencer a doença.

Devido ao agravo, passou por uma cirurgia de retirada da laringe e agora está se alimentando através de sondas, além de ter que passar por um fonoaudiólogo para melhorar a comunicação.

Com os gastos médicos do tratamento o aposentado está precisando de ajuda para manter os procedimentos pós-operatório. Buscando contribuir, amigos e familiares do ex-gari pioneiro em Colorado estão promovendo uma “vaquinha” virtual com objetivo de angariar R$ 10 mil para custeio de despesas.

Para contribuir com a ação, basta acessar o link e doar qualquer quantia em dinheiro.