Desde esta segunda-feira, 8, uma equipe de funcionários do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) movimenta o cruzamento da BR-364 com o Posto Catarinense. O motivo: construção de uma mureta que impede o tráfego totalmente.

O objetivo é evitar a passagem de veículos do bairro Bodanese com destino ao bairro São José.

Em fevereiro passado, o órgão instalou uma placa proibindo a entrada de veículos sentido bairro São José, o que gerou reclamações de empresários e moradores.

Agora, a construção da mureta repercute de forma negativa através das redes sociais já que a expectativa é que no local seja construída uma rotatória e, assim, não prejudicar motoristas que cruzam a BR-364 e se deslocam ao bairro São José.

A reportagem do Extra de Rondônia até o local e percebeu o avanço da obra, que também repercutiu no parlamento local através de manifestação do vereador Rafael Maziero, que considerou o ato como uma “Decepção”.

Para ele, a decisão de construir uma mureta vai na contramão dos apelos dos vilhenenses que querem uma rotatória no local.

O parlamentar disse que, através de sua intervenção, conseguiu a instalação de quebra-molas no referido cruzamento o que reduziu os acidentes de trânsito.

“DECEPÇÃO! Há 3 anos venho lutando em defesa do nosso povo junto a parlamentares e ao DNIT para solucionar o problema do cruzamento da BR-364 com o Posto Catarinense e não posso deixar de manifestar aqui a minha decepção com a atitude do DNIT de construir hoje uma mureta no local, impedindo completamente o tráfego, em vez de realmente construir algo que vem sendo pedido por Vilhena há muitos anos: UMA ROTATÓRIA! Na nossa última intervenção, conseguimos a instalação de quebra-molas ali no cruzamento e isto reduziu muito os acidentes. Na verdade, não tenho notícias de outros acidentes graves ocorridos ali após os quebra-molas que justificassem essa medida extremada (e me corrijam, se eu estiver enganado). A ação do DNIT vai na mais absoluta contramão do que precisam os trabalhadores, moradores e empresários da região, que dependem daquele cruzamento para acessar seus locais de trabalho, casas e empresas com mais agilidade e economia. Estarei atuando novamente para revertermos essa atitude desmedida o mais rápido possível”, encerrou.