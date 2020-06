Na manhã desta quarta-feira, 10, o presidente municipal do Democratas (DEM) em Vilhena, Ederson Deiró, emitiu uma nota reafirmando a posição do partido em relação as eleições municipais de 2020.

A manifestação do dirigente é para esclarecer os boatos que surgiram após a nomeação de um servidor filiado ao partido como secretário de Obras. Ele teria garantido o cargo supostamente em troca de apoio à da legenda à reeleição do prefeito Eduardo Japonês (PV).

Deiró nega tal negociação e garante que o DEM mantém a intenção de disputar a prefeitura com candidato próprio.

Confira nota na íntegra:

“O DEMOCRATAS preza pela liberdade de escolha e respeita os princípios constitucionais e o estatuto que rege o partido e vem a publico esclarecer que não passam de boatos as afirmações de que teríamos declinado da proposta de apresentar a sociedade Vilhenense uma nova e boa escolha aos cidadãos no que tange as eleições que se aproximam.

Para tanto cabe afirmar que seguimos firmes construindo bases sólidas que nos levam a crer que o nome do empresário Darci Cerutti é nosso ponto central de convergência e sua pré candidatura a prefeito de Vilhena está mantida.

Ressaltamos ainda que temos construído diálogos importantes com pelo menos mais 9 outras agremiações partidárias com o intuito de formar uma coalizão de pessoas e instituições interessadas em contribuir politicamente com o desenvolvimento da cidade.

Teremos nominata para vereador completa e candidatura majoritária própria respeitando sempre a liberdade de escolha dos cidadão que votam e daqueles que se propuserem a disputar o pleito também.

Agradecemos os votos de consideração e as adesões que temos recebido e reafirmamos nosso compromisso em contribuir para uma sociedade mais justa e uma politica limpa e de resultados.”