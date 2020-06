O deputado federal Mauro Nazif (PSB-RO), cobrou do governador Marcos Rocha e do secretário de saúde Fernando Máximo, a diária integral de motoristas de ambulância, médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem que fazem o transporte de pacientes em viagens intermunicipais.

Até agosto de 2019, era pago o valor integral de R$ 250,00, para uma diária e se a saída durasse mais de um dia, por exemplo dois dias, eram pagas duas diárias. De lá pra cá, o valor que o governo do Estado está pagando caiu pela metade, ou seja, R$ 125,00. “É um absurdo o que o governo do Estado e o secretário de saúde, estão fazendo. Pagar meia diária para motoristas de ambulância, médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem que estão transportando pacientes é revoltante, especialmente no meio da pandemia do coronavírus, em que essas pessoas estão colocando suas vidas e de suas famílias em risco. E pior, ainda existem atrasos de três a quatro meses nos pagamentos, assim como diferenças retroativas a receber”, destaca Nazif.

“É uma insensibilidade muito grande. Agora me estranha o seguinte, quando o governador, o secretário de saúde, ou pessoas ligadas a eles, vão para outras localidades eles recebem o valor integral da diária. Então, senhor governador e senhor secretário de saúde, façam o dever de casa, paguem o que é de direito a esses profissionais”, disse Nazif.

O parlamentar encaminhou o ofício 116/20, à Secretaria de Saúde do Estado, cobrando ações imediatas e urgentes, quanto ao valor integral da diária, os atrasos, a retroatividade e celeridade em todas as questões.