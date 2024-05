Em meio ao caos e às incessantes chuvas que têm castigado o estado do Rio Grande do Sul desde a semana passada, o deputado federal Coronel Chrisóstomo (PL-RO) fez um apelo na tribuna da Câmara dos Deputados, solicitando que o presidente Lula (PT), por meio do seu líder do governo na Câmara, conceda às Forças Armadas o poder de polícia na região.

O pedido, respaldado pelo artigo 142 da Constituição Federal, surge como resposta aos clamores dos parlamentares gaúchos por apoio diante do crescente índice de crimes e da situação de calamidade na região.

Chrisóstomo, Coronel da reserva do Exército e com nove anos de serviço prestados no Rio Grande do Sul, enfatizou seus laços afetivos com o estado e reiterou seu compromisso em auxiliar a população local neste momento crítico. A iniciativa do deputado evidencia uma mobilização política em busca de cooperação e solidariedade em meio à crise, deixando de lado divergências político-partidárias em prol do enfrentamento dos impactos causados pelas chuvas.

A convocação para o emprego das Forças Armadas com poder de polícia é vista como um suporte emergencial e revela a gravidade da situação vivenciada no estado, destacando a necessidade de medidas mais enérgicas e urgentes para lidar com as consequências deste desastre natural. A discussão sobre a atuação militar em contextos de calamidade aponta para uma reflexão mais ampla sobre a gestão de crises e a capacidade de resposta do poder público diante de situações de emergência.

O artigo 142 da Constituição Federal estipula: ‘As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem’.