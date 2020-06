O deputado Federal Mauro Nazif (PSB – RO), encaminhou ofícios, à Prefeitura de Porto Velho, as secretarias de saúde municipal e estadual e o governo de Rondônia, pedindo medidas urgentes de enfrentamento à pandemia do coronavírus nas comunidades localizadas no Baixo Madeira.

“Estou muito preocupado com nossos irmãos nos distritos do Baixo Madeira. Tenho recebido nos últimos dias, diversas manifestações de associações, sobre a falta de médicos, enfermeiros, medicamentos e testes. E ninguém pode dizer que é falta de recursos, a bancada federal colocou recursos para as unidades, tanto para o Estado quanto para os municípios. Então senhor governador, senhor prefeito, façam acontecer esse atendimento. As pessoas estão em uma distância enorme, pega o barco hospital e faz ele funcionar, coloca médico, enfermeiro, laboratorista, bioquímico, farmacêutico, medicamentos e testes. Vamos acompanhar essas pessoas, não vamos deixar elas morrerem à míngua, são irmãos nossos, são gente da gente, e são pessoas que produzem muito para a nossa cidade e para o nosso Estado”, destacou Nazif.