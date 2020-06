O Patrulhamento Tático Móvel (Patamo) em parceria com o Núcleo de Inteligência (NI) prendeu uma quadrilha especializada em roubo de carros na madrugada desta segunda-feira 15, em Vilhena. Os autores foram indiciados por receptação, posse irregular de arma de fogo, furto e corrupção de menores.

Segundo o Boletim de Ocorrências (B.O), estavam envolvidos na ação cinco homens de idade entre 18 e 39 anos. Os criminosos foram descobertos após o recebimento de uma denúncia anônima informando o paradeiro de um dos veículos furtados de uma concessionária na tarde de domingo 14.

De acordo com o relato, o corolla preto estava abandonado próximo a residência de L.N.T.A., 19 anos, pois havia acabado a gasolina e G.S.L, 21 anos, estava na esquina aparentando vigiar o veículo.

O suspeito ao ser questionado negou, porém uma vizinha informou que viu L.N.T.A. junto a W.O.V., 19 anos, chegar com o veículo no local. Com isso, o corolla foi guinchado até a Unidade integrada de Segurança Pública de Vilhena (Unisp).

Devido ao histórico de infrações do mecânico J.V.G., 18 anos, e por ele trabalhar aos fundos do local que havia sido furtado, a polícia realizou diligências no Bairro Maria Moura próximo a sua residência onde foram identificadas rastros de um automóvel dentro de um matagal. Ao localizar o veículo escondido, a polícia o encaminhou para Unisp.

Em seguida a guarnição realizou buscas pela residência de J.V.G., onde localizou a menor R.S., 15 anos, cigarro vegetais aparentando ser maconha, munições intactas de arma de fogo, a quantia de R$ 15,00, chave mixa de motocicleta, relógio da marca invicta e partes de bicicletas uma verde modelo Lotus e outra CXR preta.

Por ter conhecimento do registro de furto de uma bicicleta com as mesmas características, os policiais questionaram o suspeito que confessou ter comprado por R$ 300,00 de um usuário conhecido por “Neguinho”.

Mais a noite, a polícia recebeu a informação de que G.S.L e A.A.C. estavam negociando o envio dos veículos para Bolívia, ao serem surpreendidos pela polícia tentaram fugir, mas não tiveram êxito. Durante a abordagem A.A.C., informou a guarnição que possuía uma espingarda calibre.22 em sua chácara e os levou até o local.