Responsável pela execução de diversas obras no município de Vilhena, o ex-prefeito Zé Rover, reapareceu no cenário local para orientar o prefeito Eduardo Japonês e o empresário Jaime Bagatolli a conseguir recursos para a construção de duas rotatória na BR-364, no perímetro urbano da cidade.

Uma delas seria construída no local que dá acesso aos postos de combustível Catarinense e Bodaneses, alvo de polêmica no último final de semana, quando o empresário Jaime Bagatoli e seu irmão Orlando Bagatoli foram presos em flagrante após quebrar uma mureta construída pelo Dnit (leia mais AQUI e AQUI).

Ao programa do “Julinho”, Rover comentou o caso e disse que o momento é de unir forças para tentar a liberação de R$ 6 milhões, de um pacote de R$ 32 milhões, dentro do projeto de construção das Multivias.

“Através do projeto de multivias, resolverímos os problemas dos balnerários e acessos aos postos de combustíveis Catarinense e Bodanese, além de outro na BR-364 em frente à rodoviária. Deixei pronto o projeto, e do recurso de R$ 32 milhões. A liberação do recurso foi autorizada em Brasília, conseguimos tirar apenas R$ 6 milhões, e o dinheiro estava na conta da prefeitura, mas foi perdido porque não alimentaram o sistema. Mas tem como reaver esses R$ 6 milhões para Vilhena e dar continuidade aos projetos”, orienta.

Para Rover, o que está faltando é articulação. “Bagatoli e o prefeito têm prestígio. É só ir tirar o dinheiro em Brasília para dar continuidade aos recursos. Está faltando domínio de resolver a situação. Agora têm que juntar as forças, ir ao DNIT e liberar esses R$ 6 milhões que dá para fazer as obras dos trevos”

Rover – que administrou o município por dois mandatos (de 2009 a 2012 e de 2013 até final de 2016) – fez questão de ressaltar a importância das obras que estão saindo hoje, e fazem parte dos recursos que deixou quando administrava Vilhena.