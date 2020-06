A Sicoob Credisul e a Unimed Vilhena possibilitaram que profissionais da saúde de Vilhena, Corumbiara, Colorado, Cerejeiras, Cabixi, Campos de Júlio (MT) e Comodoro (MT), realizassem um curso prático de manejo de pacientes com covid-19.

O curso foi gratuito e realizado na última quarta-feira 10, no Centro de Treinamento e Cultura Sicoob Credisul. Participaram do treinamento 20 profissionais, entre eles médicos, fisioterapeutas, enfermeiros e técnicos de enfermagem, que estão na linha de frente para conter a pandemia.

O curso foi ministrado pelos médicos intensivistas Hugo Urbano e Clarissa Matos, ambos docentes dos cursos de pós-graduação da Faculdade Unimed, em Belo Horizonte (MG), que formam profissionais de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI).

No curso os profissionais treinaram o manejo avançado de vias aéreas, habilidades avançadas de ressuscitação cardiopulmonar e ventilação mecânica. Basicamente, aprenderam como proceder diante de um paciente grave de covid, como realizar uma intubação segura e ventilar o pulmão do paciente sem causar danos graves.

Rodrigo Gallina, cardiologista e diretor superintendente da Unimed Vilhena, foi um dos idealizadores da ação. “Nós percebemos nossa deficiência nesses profissionais. Aqui em Vilhena não tínhamos ainda o conhecimento para que pudéssemos dar assistência a esses pacientes graves com a Covid-19”, afirma.

A Sicoob Credisul contribuiu custeando parte das despesas do curso e oferecendo a infraestrutura física para a realização do treinamento. De acordo com Vilmar Saúgo, diretor executivo da Sicoob Credisul, a cooperativa tem feito todos os esforços possíveis para contribuir no cuidado da população e no enfrentamento da pandemia.

“Trazer um dos maiores profissionais do Brasil no tratamento da Covid-19, foi uma das opções para qualificar melhor nossos profissionais de saúde. Quero agradecer a Unimed pela parceria, em especial ao Rodrigo Gallina que o tempo todo tem interagido com a Sicoob Credisul no sentido de contribuir com essas melhorias”, relatou Saúgo.

“O Dr. Hugo Urbano chefia grandes UTIs em Minas Gerais e já atua com uma equipe há mais de dois meses, tratando pacientes graves com Covid. A Drª Clarissa é especialista em ventilação mecânica, ambos com um currículo extenso e capacidade técnica muito grande”, explica Gallina.

Percebendo a grande oportunidade com a vinda dos médicos de Belo Horizonte, diretorias da Unimed de outras cidades como Cacoal, Ji-Paraná e Ariquemes, entraram em contato com os capacitadores para replicarem o treinamento também nessas cidades.