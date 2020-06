Vilhena registrou 23 novos casos confirmados de vilhenenses com covid-19 nesta sexta-feira, 19 de junho, sendo 9 por teste rápido e 14 por RT-PCR. Além disso, a cidade identificou ainda 61 novos casos suspeitos e 63 negativos.

Dessa forma, Vilhena registra até as 20h de hoje: 307 casos confirmados de vilhenenses, 3 óbitos, 4 positivados moradores de outros estados e 154 casos suspeitos.

Há atualmente no município 155 casos ativos de moradores de Vilhena e 4 de outros estados, bem como 147 já recuperados e 2 transferidos.

Estão internados 8 pacientes em isolamento na Central de Atendimento à Covid-19, sendo 5 na UTI com necessidade de respirador (dois do sexo feminino com 46 e 61 anos e três do sexo masculino com 54, 74 e 78 anos), um paciente na UTI sem necessidade de respirador, do sexo masculino com 49 anos e outros dois pacientes estão internados na Enfermaria da Central, ambos um do sexo masculino com 47 e outro do sexo feminino com 50 anos. Todos os demais casos, sejam suspeitos ou confirmados, estão com recomendações expressas de cumprir isolamento domiciliar, pois não apresentam sintomas ou têm apenas sintomas leves.

A Secretaria Municipal de Saúde atualizou os dados em conformidade com o sistema da Secretaria de Estado de Saúde. Porém, o boletim do Estado foi publicado com 9 casos a menos pois ele leva em conta apenas os resultados de exames que ficaram prontos até as 12h. A diferença a mais para Vilhena é de resultados que foram publicados do início da tarde até o início da noite (e serão contabilizados no boletim de Rondônia apenas amanhã).

Pessoas que tenham sintomas ou se considerem suspeitas de ter covid-19 devem procurar os postos de Saúde em Vilhena. O novo protocolo da Secretaria Municipal de Saúde (Semus) passa a valer a partir desta semana. Baseado no guia de enfrentamento da pandemia do Ministério da Saúde, o documento foi elaborado por médicos do Hospital Regional (HRV), da Atenção Básica e profissionais da Semus. De acordo com a equipe responsável, o novo método de atendimento é dividido em quatro etapas e atende as necessidades da crescente quantidade de casos suspeitos e confirmados no município. Leia todo o protocolo no link: http://www.vilhena.ro.gov.br/index.php?sessao=b054603368vfb0&id=1411266.

Denúncias de descumprimento de normas de Saúde podem ser feitas pelos números: 190 da Polícia Militar (24h) ou 3322-1936 da Vigilância Sanitária (7h às 17h30, de segunda a sexta-feira).

Dados adicionais sobre os casos em forma de gráficos, mapa e tabelas estão disponíveis no Painel Covid-19 Vilhena disponível no site da Prefeitura, no menu “Serviços” e também pelo link direto: www.bit.ly/painelcovidvilhena. Para entender em detalhes como funcionam os testes disponíveis na cidade, tanto os de método rápido como de laboratório, leia a nota explicativa da Prefeitura em: www.bit.ly/testescovid19vilhena.

O Estado registrou até o momento 14,3 mil casos confirmados, 391 óbitos. No Brasil o número de casos confirmados já ultrapassou 1.032 mil, com 49,1 mil mortes. No mundo são 8,7 milhões de casos confirmados e 461 mil mortes.

Acompanhe o site e a página da Prefeitura de Vilhena no Facebook para ter acesso a informações corretas sobre a pandemia em Vilhena.