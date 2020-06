O arquiteto Filipe Lima adquiriu recentemente uma linda Fiat Toro atendido pela atenciosa consultora de vendas Sueli Ribeiro Rodrigues, na renomada Fiat PSV em Cacoal.

Em Cacoal a família Sodré é pioneira e tem como matriarca Vania Sodré. Na foto ladeada pelos filhos Wagner Sodré, Simone Sodré Góes, Débora Sodré Oliveira, Keila Sodré, Alexandre Sodré e Pamela Sodré. Faltou na foto o paizão Sodré.

A expert estilista Linda Von Rondon faz o maior sucesso com sua disputada agenda em seu concorrido ateliê em Cacoal. Linda atende as mais exigentes clientes em todo o Estado, e suas criações são disputadíssimas.

A empresária Jaqueline Rodhe da Cacoal Moto Serras em Cacoal, adora o motociclismo e está sempre com o pé na estrada em seus momentos de lazer.

A maior loja de decoração e móveis no Estado de Rondônia, a moderna e tradicional Casa & Decoração em Cacoal, está com 50% em toda loja ou se preferir 10% em até 6x no cartão em todos os produtos que oferece de alta qualidade e marcas famosas para qualquer tipo de ambiente, além dos móveis planejados da marca dimare, que conta com uma equipe de projetistas capacitados para desenvolver qualquer projeto sonhado pelos seus clientes.

A loja está atendendo seguindo todas as orientações de prevenção ao covid-19. Na foto a atenciosa consultora de vendas Joscinete Ramos no departamento de cortinas e almofadas, feitas sob medida.

Hoje, 20, a médica Érica Gusukuma festeja aniversário ao lado do esposo o cardiologista Murilo Salani Gil e do filhinho Felipe.

Em Cacoal, na próxima segunda-feira 22, o jovem Matheus Santos Lenci festeja aniversário ao lado da mãe a empresária Valéria Lenci das lojas Donna e Donna Tudo Lupo, e da irmã Marília Santos Lenci.