Com o objetivo de conhecer as propostas, e oportunizar que os pré-candidatos a prefeito de Cacoal exponham suas idéias, o repórter, apresentador e narrador esportivo Diego Maia está realizando por meio do seu grupo de amigos do WhatsApp a primeira sabatina para aqueles que estarão colocando o seu nome a apreciação na eleição deste ano.

A sabatina tem duração de uma hora, durante este período o pré-candidato responde as perguntas enviadas pelos participantes de até 01 minuto sobre diversos temas, o tempo de resposta é de até 02 minutos, tudo isso por áudio gravado, vale salientar que os participantes enviam as perguntas antes no privado do administrador e no momento da sabatina ele assim o repassa para o sabatinado, apenas os dois podem enviar mensagem na sabatina como uma forma de organização e evitar quaisquer atropelos.

O primeiro sabatinado foi o pré-candidato pelo democratas Marco Vasques que ocorreu na última quarta-feira, 17, na quinta-feira, 18, foi a vez do empresário e pré-Candidato a prefeito pelo PTB Eleandro do Machadão, na sexta-feira, 19, a sabatina foi com a atual prefeita e candidata a reeleição Glaucione Rodrigues, na próxima segunda-feira, 22, o sabatinado será o advogado e ex-presidente da OAB Tony Pablo, terça-feira, 23, o entrevistado será o pré-candidato pelo Democracia Cristã professor Alex, a sabatina termina na quarta-feira, 23, com a participação do pré-candidato ainda não definido do partido patriotas.