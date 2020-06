A.O., de 56 anos, chamou a Polícia Militar (PM) e contou que tinha sido vítima de furto, em Vilhena.

Conforme boletim de ocorrência, no começo da noite de quarta-feira, 24, a vítima relatou a polícia que saiu de sua casa na Rua Jorge Teixeira, no Bairro Embratel, no começo da manhã e que ao retomar no final da tarde encontrou o imóvel arrombado e deu por falta de um televisor da marca Philco de 32 polegadas, um lençol da cor azul e três camisetas de gola polo.

Contudo, ao descrever aos PMs os produtos furtados, os militares falaram que horas antes haviam recuperado nas proximidades os objetos citados por ela.

Com isso, era para a vítima comparecer na delegacia e averiguar a documentação para ter seus bens restituídos.