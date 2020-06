A moradora da linha 1, na área rural de Vilhena, Maristela dos Santos, de 28 anos, entrou em contato via WhatsApp na tarde desta sexta-feira, 26, com a redação do Extra de Rondônia, para reclamar que em alguns locais tem placa, mas não tem quebra-molas.

De acordo com a moradora, os motoristas passam em alta velocidade por falta de quebra molas que não existem mais, ou seja, foram os que tinham foram retirados pela prefeitura e, com isso, acaba gerando muita poeira na região. “A Secretaria Municipal de Trânsito colocou as placas de quebra-molas há quase um mês, porém, a Semosp não instalou os redutores de velocidade”, frisou.

Maristela conta que no local já ocorreu vários acidentes por causa da alta velocidade que os veículos trafegam. “Por essa via passam muitas pessoas que usam para irem ao trabalho, estudantes entre outros. Espero que o poder público municipal veja a possibilidade de viabilizar o quanto antes os quebra-molas, já que as placas não foram retiradas, e assim evitar que tragédias possam acontecer” complementou.

O moradora disse, ainda, que entrou em contato com o responsável pela Semosp e relatou a situação, mas parece que ele não se importou. “Já liguei inúmeras vezes na secretaria obras, e sempre que alguém atende é de forma grosseira”, enfatizou.

O OUTRO LADO

Ouvido pela reportagem do Extra de Rondônia, o Secretario Municipal de Obras, Paulo Coelho, informou que os quebra-molas serão colocados naquela região, porém, existe um cronograma para executar o serviço.

“Temos poucos maquinários na qual estão executando serviços em outras áreas rurais que em breve estaremos nos deslocando para aquela região onde foram colocadas placas estaremos colocando os quebra-molas. Não posso falar uma data especifica, mas garanto que está no cronograma da secretária o atendimento aos moradores daquela região”, finalizou.

