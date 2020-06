Vilhena registrou um novo óbito de vilhenense, 67 novos casos confirmados de vilhenenses e 1 confirmado de outra cidade do Estado com covid-19 nesta segunda-feira, 29 de junho, sendo 36 por RT-PCR e 32 por testes rápidos.

Além disso foram identificados 118 novos casos suspeitos, 80 resultados negativos e 30 recuperados. Dessa forma, Vilhena registra até as 19h30 de hoje: 518 casos confirmados de vilhenenses, 6 positivados moradores de outras cidades, 6 óbitos de vilhenenses, 1 óbito de morador de outro estado e 61 casos suspeitos.

Há atualmente no município 267 casos ativos de moradores de Vilhena e 6 de outros estados, bem como 245 já recuperados e 3 transferidos.

O paciente que veio a óbito tinha 75 anos, era do sexo masculino e morador do bairro Alto Alegre. Internado na Central de Atendimento à Covid-19 com necessidade de respirador desde o dia 26 de junho, o paciente não resistiu e veio a óbito na madrugada desta segunda-feira.

Estão internados 14 pacientes vilhenenses em isolamento na Central de Atendimento à Covid-19, sendo 6 na UTI. Destes, 5 têm necessidade de respirador (dois do sexo feminino com 61 e 77 anos e três do sexo masculino com 39, 74 e 78) e um sem necessidade de respirador do sexo masculino com 84 anos.

Outros oito pacientes estão internados na Enfermaria da Central, cinco do sexo masculino com 43, 49, 56, 65 e 81 anos e três do sexo feminino com 49, 59 e 70 anos. Dos internados, 12 têm resultado positivo para covid-19 e dois são suspeitos. A taxa de ocupação de leitos da Central de Atendimento à Covid-19 chega, assim, a 36,8% (sendo 50% na UTI e 31% na Enfermaria).

Todos os demais casos, sejam suspeitos ou confirmados, estão com recomendações expressas de cumprir isolamento domiciliar, pois não apresentam sintomas ou têm apenas sintomas leves.

Pessoas que tenham sintomas ou se considerem suspeitas de ter covid-19 devem procurar os postos de Saúde em Vilhena. Aos fins de semana a unidade em funcionamento é a Afonso Mansur, na avenida Brigadeiro Eduardo Gomes. Leia todo o protocolo de atendimento no link: http://www.vilhena.ro.gov.br/index.php…