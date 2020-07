Vilhena registrou um novo óbito de morador de outra cidade, 28 novos casos confirmados de vilhenenses com covid-19 nesta terça-feira, 30 de junho, sendo 25 por RT-PCR e 3 por testes rápidos.

Além disso foram identificados 30 novos casos suspeitos, 26 resultados negativos e 60 recuperados. Dessa forma, Vilhena registra até as 19h30 de hoje: 546 casos confirmados de vilhenenses, 6 positivados moradores de outras cidades, 6 óbitos de vilhenenses, 2 óbitos de moradores de fora e 37 casos suspeitos.

Há atualmente no município 235 casos ativos de moradores de Vilhena e 6 de outros estados, bem como 305 já recuperados e 3 transferidos.

O paciente que veio a óbito hoje era morador de outra cidade do Estado, tinha 74 anos e era do sexo masculino. Internado há 18 dias na Central de Atendimento à Covid-19, o paciente entrou na enfermaria no dia 13 e já no dia 15 evoluiu com piora para a UTI, com necessidade de respirador. O óbito foi registrado na madrugada desta terça-feira. Ainda outro paciente, de 94 anos, do sexo masculino, morador de Vilhena, com suspeita de covid-19 veio a óbito em Cacoal nesta terça-feira. O resultado de seu exame será informado tão logo seja publicado.

Estão internados 14 pacientes vilhenenses em isolamento na Central de Atendimento à Covid-19, sendo 5 na UTI. Destes, 4 têm necessidade de respirador (dois do sexo feminino com 61 e 77 anos e dois do sexo masculino com 39 e 78 anos) e um sem necessidade de respirador do sexo masculino com 84 anos.

Outros nove pacientes estão internados na Enfermaria da Central, cinco do sexo masculino com 43, 49, 56, 65 e 81 anos e quatro do sexo feminino com 40, 49, 59 e 70 anos. Dos internados, 11 têm resultado positivo para covid-19 e três são suspeitos. A taxa de ocupação de leitos da Central de Atendimento à Covid-19 chega, assim, a 36,8% (sendo 42% na UTI e 35% na Enfermaria). Todos os demais casos, sejam suspeitos ou confirmados, estão com recomendações expressas de cumprir isolamento domiciliar, pois não apresentam sintomas ou têm apenas sintomas leves.