A reportagem do Extra de Rondônia recebeu informação de fonte segura, que o corpo de Dionelia Giacometti, foi encontrado no final da manhã desta terça-feira, 7, entre Corumbiara e Alto Guarajus.

Contudo, o corpo de Eldon Mai, foi localizado no início da tarde próximo a cidade de Chupinguaia.

Entretanto, ainda há muitas informações desencontradas, no que tange quantas pessoas participaram do assassinato do casal que eram pioneiros em Colorado do Oeste.

Todavia, informação extraoficial dá conta que poderia ser dois homens e uma mulher que era inquilino das vítimas, que teria chegado a pouco tempo em Colorado vindo de outra cidade.

Mais informações a qualquer momento