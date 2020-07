Nilmar dos Santos, de 38 anos, suspeito de assassinar o casal de dentistas em Colorado do Oeste nesta semana, e que estaria jurado de morte dentro da cadeia pública, foi colocado numa cela improvisada após retornar do hospital.

Ele, que confessou ter assassinado os idosos Eldon Mai e Dionelia Giacometti, no último domingo, foi levado à unidade de saúde de Cerejeiras para realização de raio “X”, sob alegação de ter quebrado a costela ao cair da cama.

Contudo, áudio e imagens vazadas através do WhatsApp revelam que o suspeito teria sido agredido na cadeia e estaria jurado de morte por detentos, já que Dionelia era conhecida e querida no presídio por seus serviços assistenciais (leia mais AQUI, AQUI e AQUI).

A reportagem do Extra de Rondônia entrou com contato com o diretor da cadeia pública de Colorado do Oeste, Luciano Pereira Cardoso, que informou que “já estão sendo tomadas as providências necessárias para uma possível transferência do preso”.

DIREITOS HUMANOS

O site também recebeu informações extraoficiais que uma equipe dos Direitos Humanos estaria se deslocando até a cidade de Colorado do Oeste para averiguar a suposta agressão ao detento dentro da cela e garantir seus direitos constitucionais.