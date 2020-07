Na manhã desta quarta-feira, 8, em coletiva de imprensa, representantes das polícias Militar (PM), Civil (PC) e Rodoviária Federal (PRF) apresentaram detalhes relacionados à investigação e prisão de Nilmar dos Santos, de 38 anos, e Francineia Costa de Oliveira, 37, acusados ter assassinado o casal de dentistas idosos Eldon Mai e Dionelia Giacometti, pioneiros do município de Colorado do Oeste.

O DESAPARECIMENTO

De acordo com o comandante do 3º Batalhão da PM, Diego Batista Carvalho, a suspeita do crime iniciou na manhã de domingo, 05, quando a empregada chegou na casa e percebeu que o casal não estava no imóvel, o fogão da cozinha estava aceso, as portas abertas e o carro não estava lá (leia mais AQUI, AQUI e AQUI).

Diante disso, ela mandou mensagem para os patrões, porém, o recado só foi respondido pelo casal na madrugada de segunda-feira, 06, dizendo que foram pescar em Pimenteiras. Mas, desconfiada, a empregada acionou a Polícia Militar.

Com isso, agentes do núcleo de inteligência da PM passaram a levantar informações e constataram que os inquilinos, Nilmar e Francineia, que moravam nos fundos da casa do casal, não estavam.

ABORDAGEM DOS SUSPEITOS

O chefe de operações da PRF, Luiz Vivian, explica que, após tomarem conhecimento do desaparecimento dos idosos, iniciaram fiscalizações de veículos similares ao do casal. Contudo, na terça-feira, 07, por volta das 06h, no posto da PRF, na saída para Mato Grosso, agentes de plantão abordaram um veículo com as características do casal desaparecido. Dentro estavam Nilmar e Francineia, acompanhados de uma criança de 10 anos.

Com eles, os agentes rodoviários encontraram um celular que continha fotos de Dionelia e um caderno com escritas do passo a passo do crime. Isso levantou a suspeita de que o casal que estava no carro seria protagonista do desparecimento dos idosos.

Contudo, ao serem questionados, Nilmar, que estava dirigindo no carro, assumiu a autoria do crime e levou os policiais até os locais onde os corpos foram enterrados.

CORPOS ENCONTRADOS

Conforme o delegado Núbio Lopes, responsável de homicídios e crime contra a vida, Nilmar – após matar os idosos – colocou os corpos dentro do porta-malas do próprio carro das vítimas e seguiu por estradas vicinais.

O primeiro corpo a ser ocultado foi o de Dionelia, há quase 60 quilômetros da cidade de Colorado do Oeste, próximo ao distrito de Alto Guarajús, em Corumbiara. Já o corpo de Eldon foi enterrado numa região pertencente ao município de Chupinguaia.

Após enterrar os corpos, Nilmar voltou para a casa e, por volta das 03h40 de domingo, pegou a mulher e a filha, e seguiu para Vilhena, hospedando-se num hotel onde estava o filho mais velho, na companhia da namorada.

Ao analisar o crime, o delegado comentou o caso à reportagem do Extra de Rondônia: “nunca vi um crime tão bárbaro na minha carreira como Delegado de Polícia Civil”.

O CRIME

O delegado disse que Nilmar teve a intenção de matar o casal no sábado, porém não colocou a ideia em prática, o que aconteceu no domingo, por volta das 9h.

Nilmar relatou que comunicou a Dionelia um suposto vazamento na pia da casa que havia alugado e, sabendo que era uma pessoa bastante atenciosa, ela entrou no imóvel e depois foi atacada com um golpe de cabo de enxada.

Na sequência, pegou uma camiseta, amordaçou a vítima e a estrangulou com um cabo de nylon. Já morta, Nilmar decepou os dedos indicadores e polegares de Dionelia e a escondeu em um quarto do imóvel que não era utilizado pelos idosos.

Utilizando a mesma estratégia, Nilmar atraiu Eldon à sua casa e o golpeou da mesma forma, enforcou o pescoço com arame e colocou no mesmo cômodo onde estava o cadáver da esposa.

MOTIVO DO ASSASSINATO

Segundo Nubio, Nilmar teria cometido o crime porque estava passando por uma crise financeira e não tinha condições de quitar o aluguel do imóvel onde morava com as vítimas.

Desesperado, Nilmar pensou na possibilidade de matar os idosos, pegar o dinheiro que o casal possivelmente tivesse dentro de casa e fugir.

No dia do crime, o acusado ainda revirou o imóvel do casal em busca de dinheiro e objetos de valor, na qual encontrou quase R$ 300,00, além dos cartões de crédito das vítimas e anotações das senhas dos cartões.

CONTINUAÇÃO NA INVESTIGAÇÃO

O delegado finalizou dizendo que Polícia Civil continuará produzindo provas na cidade onde aconteceu o crime, juntamente com uma equipe peritos. Nilmar e esposa que estava com um mandado de prisão pelo crime de tráfico de drogas tiveram a prisão temporária até a conclusão das investigações.