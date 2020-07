O Secretário Executivo Regional do Governo Estadual no Cone Sul, Nilton Gomes, firmou parceria na tarde de quinta-feira, 09, com o prefeito Eduardo Japonês (PV), com a finalidade de levar a conhecimento da população vilhenense o benefício do Programa de Transferência Temporária “Amparo”.

O programa foi criado pelo Governo do Estado, através da Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social (SEAS), sob o comando da primeira dama e secretaria da pasta, Luana Rocha.

De acordo Nillton, o programa tem como finalidade atender como prioridade a famílias em situação de vulnerabilidade social.

“Devido ao momento de pandemia que estamos vivenciando é de suma importância a ajuda ofertada pelo poder público, e esse é um dos objetivos do Programa AmpaRO. As famílias beneficiárias que atendem os critérios do programa como: Bolsa Família, ter renda perca pita familiar até R$ 89,00 declarada no CadUnico e estar na condição da folha de pagamento do mês de abril deste ano com os dados atualizados, são as que receberão o auxílio financeiro no valor de R$ 200,00 por três meses”, pontuou o secretário.

Nilton enfatizou que os usuários que atendem aos critérios e possuem acesso à internet podem se cadastrar direto no portal do Governo do Estado, clicando no banner do programa AmpaRO que aparece em destaque.

“Quem não possui acesso à internet, pode procurar o Centro de Referência da Assistência Social (Cras) do município, localizado na rua, Rio Grande do Norte, 218-436, no bairro Novo Tempo, ou ligar no número: (69) 9 9377-8909 e (69) 9 9368-3653 (SEAS Vilhena)”, informou.

O chefe da pasta finalizou dizendo que a Semas também estará dando suporte a essas famílias. “Nós agradecemos a parceria com o prefeito do município e informamos à população que o prazo para o cadastramento vai até o dia 15 de julho”, frisou Nilton.