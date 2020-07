Com relação ao questionamento do presidente da Associação dos Direitos da Cidadania, Cateano Neto, a redação do Extra de Rondônia recebeu resposta do senador Confúcio Moura (MDB) na qual explica seu trabalho em prol da disponibilização de R$ 1,8 milhão direcionado ao município de Vilhena para o combate ao coronavírus (leia mais AQUI).

O senador explicou que “a demanda foi solicitada em caráter de urgência e tratada como prioridade por meu gabinete, motivo pelo qual mantemos equipe em acompanhamento diário nos aos órgãos ministeriais”.

Através de sua assessoria, disse que, ao todo, onze municípios de Rondônia foram beneficiados em mais de R$ 10 milhões via Ministério as Saúde, no custeio das ações e serviços de saúde que podem abranger a atenção primária e especializada, vigilância em saúde, assistência farmacêutica, aquisição de suprimentos, insumos e produtos hospitalares, e o custeio do procedimento de tratamento de infecção pelo novo coronavírus.

Confúcio, que é presidente da Comissão Mista do Congresso Nacional, disse que acompanha os gastos do governo federal com a pandemia e explica que “os recursos chegam numa boa hora para reforçar o caixa dos municípios, priorizando uma das questões mais importantes do ser humano, que é a saúde e que os valores irão ajudar a evitar que mais mortes continuem acontecendo no estado”.

OUTROS MUNICÍPIOS

O parlamentar aproveitou o espaço do site para explicar que as ordens bancárias já foram efetuadas para as prefeituras de Ariquemes: R$ 3.448.274,00; Cacoal: R$ 1.600.000,00; Cerejeiras: R$ 67.557,00; Colorado do Oeste: R$ 421.244,00; Espigão do Oeste: R$ 500.000,00; Jaru: R$ 600.000,00; Machadinho D’Oeste: R$ 600.000,00; Ouro Preto do Oeste: R$ 600.000,00; Presidente Médici: R$ 700.000,00; São Francisco do Guaporé: R$ 407.329,00 e Vilhena: R$ 1.800.000,00.