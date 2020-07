O Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado de Rondônia (Sescoop/RO) nasceu com a missão de levar conhecimento através das mais diversas capacitações a cooperativas e cooperativistas rondonienses.

Com a pandemia, veio talvez, o maior desafio desde o início de suas atividades. Como continuar oferecendo os cursos e capacitações com a qualidade que já é marca da instituição? Oferecendo todo o suporte necessário, a Unidade Nacional criou então, a plataforma Capacitacoop: uma ferramenta de ensino on-line e totalmente gratuita voltada para cooperados e empregados.

O Sescoop/RO juntamente com toda sua equipe, saiu à frente, como a primeira unidade de todo o país a trabalhar os cursos que antes eram presenciais, agora de forma totalmente on-line, com salas de aula virtuais. Esse já era um projeto planejado pela unidade, porém a pandemia veio para antecipar os planos e em tempo recorde a equipe montou toda a estrutura, mobilizando palestrantes e participantes.

O presidente do sistema, Salatiel Rodrigues, fala com orgulho desse momento. “Todos nós queremos ajudar o cooperativismo a sair ainda mais forte e unido desse momento que estamos vivendo. E estamos felizes em poder continuar com nosso trabalho, agora à distância. Estamos felizes também por estarmos sendo referência para outros Sescoop’s do país, como a primeira Unidade a aderir a essa nova modalidade de ensino”, ressaltou.

Dentro dessa modalidade já foram realizados cursos de técnicas de atendimento no momento e pós-pandemia, liderança de impacto, formação de conselheiros fiscais, PPA e marketing digital. Para os próximos meses acontecerão ainda, capacitações com os temas: comunicação e oratória e também gestão da cobrança e renegociação de dívidas em momento de crise.

As vagas de todas essas capacitações são direcionadas às cooperativas rondonienses com registro no Sistema OCB/RO e o Sescoop/RO é o responsável por enviar o convite por e-mail informando o número de vagas destinada a cada cooperativa.

Caso queira mais informações, basta ligar de segunda à sexta-feira em horário comercial para a Casa do Cooperativismo através do telefone (69) 3224-6116.