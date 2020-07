Com a pandemia, uma maior atenção tem sido dada à aplicação de recursos na área da saúde.

Mas as cobranças não são feitas apenas pelos tribunais de contas e pela sociedade civil.

Na cidade de Vilhena, é crescente a expectativa da população em torno de um tomógrafo, adquirido ainda no ano passado, graças a uma providencial emenda parlamentar da deputada Rosângela Donadon, quando ainda nem se falava em pandemia de Covid-19.

A expectativa dos moradores não apenas de Vilhena, mas de toda a região do Cone Sul, tem justo motivo para crescer e se converter em cobranças, reconhece a deputada, esclarecendo que isso deve ao fato de que a tomografia computadorizada é um grande aliado na precisão de diagnósticos para o enfretamento da Covid-19.

Sensível à necessidade de melhorar o atendimento na saúde pública, a deputada destinou em 2019 recursos no valor de R$ 1,5 milhão para a compra do tomógrafo computadorizado de última geração, do tipo helicoidal multislice 16 canais.

Indagada por que não esteve presente no ato do recebimento oficial do equipamento pela Prefeitura de Vilhena, como é costume dos parlamentares que garantem os recursos para a compra, Rosângela Donadon esclareceu que tomou conhecimento da entrega pela imprensa, depois que ela já tinha acontecido. Passando então a aguardar a entrada em funcionamento do equipamento, ato para o qual seria devidamente convidada. Entretanto, isso não aconteceu.

Foi por iniciativa própria que, em março, a parlamentar inspecionou pessoalmente a instalação do tomógrafo. Na ocasião lhe foi informado pela direção do Hospital Regional que ainda era aguardada a instalação da impressora do aparelho.

“Com o agravamento da Covid-19 em nosso Estado, o aceleramento desses trabalhos se tornou imperioso, por isso a nossa preocupação em ver o atendimento à população se tornar realidade”, afirmou a parlamentar.

E pelo que já se verificou em incidentes anteriores, a deputada Rosângela Donadon teria razões adicionais para se preocupar, pois já ocorreu de não ser executado pela Administração Municipal outro projeto que traria grande benefício para a comunidade, havendo a devolução de nada menos que R$ 311 mil, que deixaram de ser aplicados em segurança nutricional.

“Todas as nossas emendas têm um caráter social; a utilização efetiva do tomógrafo tem por objetivo evitar que as pessoas aguardem pelo serviço em longas filas de espera ou tenham que desembolsar às vezes mais de meio salário mínimo para fazerem o exame da rede particular”, explica.

Empenhada em garantir a eficácia da aplicação dos recursos que tem destinado à saúde em Vilhena, Rosângela Donadon atualmente busca reunir informações não apenas sobre a entrada em funcionamento do tomógrafo computadorizado, cuja compra viabilizou com emenda de sua iniciativa, mas também sobre a compra de medicamentos, para a qual destinou recursos da ordem de meio milhão de reais.

“Nossa visão de gestão pública não se limita à efetuação da compra; nós entendemos que é preciso fazer bom uso do que foi comprado, utilizar efetivamente, fazer com que o investimento feito com o dinheiro público resulte verdadeiramente em benefícios para a população”, esclareceu a parlamentar.

Segundo ela, o passo a ser dado em seguida é verificar o aproveitamento do investimento feito, indicado na quantidade de atendimentos e também na qualidade deles.