Acidente envolvendo uma moto e um carro aconteceu na noite de domingo, 26, na Avenida 740 com a Avenida 737, no Bairro Cristo Rei, em Vilhena.

Conforme boletim de ocorrência, o condutor da moto J.J.R., de 22 anos, trafegava pela 740, sentido Porto Velho, quando no cruzamento com a 737, colidiu com carro dirigido por L.F.S., de 37 anos.

No choque, o motociclista sofreu algumas fraturas pelo corpo, sendo levado ao Hospital Regional.

Contudo, no hospital J., disse aos policiais que havia consumido bebida alcoólica e que não era habilitado.

Com isso, foi convidado a fazer o teste do bafômetro, no qual apontou 0.42 de teor alcoólico por litro de ar expelido pelos pulmões, constatando a embriaguez.

Diante dos fatos, J., recebeu voz prisão, porém, não pode ser conduzido a Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), pois estava sob ficou cuidados médicos.