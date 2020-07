O deputado federal Mauro Nazif (PSB – RO) apresentou e conseguiu empenhar emenda no valor de R$ 7 milhões para reforma e ampliação do Centro de Medicina Tropical de Rondônia (Cemetron). O recurso já está disponível na conta da Secretaria de Saúde do Estado de Rondônia.

“O Cemetron há mais de dez anos não recebia recursos importantes para obras estruturantes e que visassem a ampliação de sua unidade. Sabemos da importância do Cemetron, que é referência em Rondônia e para os Estados vizinhos, com profissionais médicos e paramédicos muito capacitados para o acompanhamento e tratamento de doenças infecto contagiosas. Isto ficou mais evidente agora com a pandemia do coronavírus. O Cemetron faz um tratamento de excelência”, disse Nazif.

Com os recursos na conta da Secretaria de Saúde do Estado as obras já foram iniciadas.