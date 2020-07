A prefeitura de Chupinguaia, por meio da Secretaria de Assistência Social, em parceria com a Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social (SEAS), fizeram a entrega do kit enxoval, na manhã desta quarta-feira, a ação faz parte do programa “Mamãe, Cheguei!”.

A ação é coordenada pela SEAS e executado por meio de ações da assistência social do município, com atividades voltadas às gestantes em situação de vulnerabilidade social e financeira, inscritas no Cadastro único e acompanhadas pelo Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).

Cada kit é composto por um travesseiro, um jogo de lençol com três peças, dez fraldas de tecido, três jogos de pagões, um macacão longo sem pé, um macacão curto, três conjuntos de camisetas sem manga e mijão, quatro pares de meia, um cueiro, uma toalha de banho com capuz, uma bolsa maternidade, três camisetas sem manga, um sabonete para bebe em barras, três sapatinhos, duas fitas adesivas, duas calças plásticas nº 3, duas calças plásticas nº 2, 50 fraldas descartáveis e uma banheira.

A prefeita Sheila Mosso salientou a importância do programa no município.

“A ação tem como objetivo principal motivar as mamães a participarem das consultas do pré-natal, valorizando as ações da assistência ao pré-natal, parto e nascimento, contribuindo para a diminuição da mortalidade materna e neonatal, fortalecendo os serviços socioassistenciais junto às gestantes em situação de vulnerabilidade social e econômica. Chupinguaia ganha com esse programa do Governo Estadual”, disse a mandatária municipal.