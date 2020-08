O presidente da Câmara de Corumbiara, Valdinei Espíndola, o popular “Caveirinha”, não ficou satisfeito com a resposta do prefeito Laércio Marchini (PDT) ao questionar requerimento de sua autoria que prevê auxílio aos servidores da saúde apresentado há 90 dias.

O vereador “intimidou” através da rede social Facebook, mas o prefeito, em entrevista ao Extra de Rondônia, vê motivação política nas declarações do parlamentar e disse que o caso está em análise no setor jurídico atendendo reivindicação da categoria (leia mais AQUI).

Não conteste com a resposta do mandatário municipal, “caveirinha”, em mensagem enviada ao site na noite desta sexta-feira, 7, reafirmou que o pedido foi feito há 90 dias e que há servidores da saúde que testaram positivo para a covid-19 prestando serviços ao município.

“Temos um servidor na UTI no Município de Cacoal há quase 30 dias. Todos contraíram o vírus, prestando serviços. Então venho cobrando benefícios, como grau de insalubridade de 40% e auxílio em pecúnia para todos os servidores da secretaria de saúde do município. Inclusive tivemos um seletivo para enfermeiro e médicos, mas no cargo de médico não houve interesse dos mesmos assumirem, pois o valor dos plantões é menor que outros municípios. Será que em quase 90 dias os procuradores do executivo não analisaram a legalidade ou ilegalidade?” questiona.

Contudo, para comprovar que não há motivação política no requerimento de auxílio aos servidores da saúde, o parlamentar fez questão de mencionar vários ofícios feitos ao longo do seu mandato que não foram atendidos, como, por exemplo, melhorias no ginásio poliesportivo e no barracão da feira municipal fechados há 4 anos.

“Se todos os ofícios, requerimentos, indicações, feitos na tribuna e encaminhados ao executivo, com pedidos meus, voltados ao município e munícipes, fossem atendidos pelo prefeito como motivação política, muitas coisas estariam diferentes no Município. Estamos com um ginásio poliesportivo fechado há 4 anos, barracão da feira municipal fechado há 4 anos, ão houve um programa oferecido aos pequenos e médios agricultores, para que os mesmos tivessem rendas próprias; então todas as minhas cobranças não foram por motivações política?” enumera.

E completou: “houveram Investimentos nas escolas municipais após reuniões e debates, mas por reivindicações do poder legislativo”.