O pioneiro Vitório Abrão, 1º prefeito eleito de Vilhena, chamou a atenção do Ministério Público (MP) para o desrespeito ao Estatuto do Idoso pelas Casas Lotéricas no município.

Num desabafo feito através da rede social Facebook no final de semana, Abrão chamou “A Casa da Mãe Joana” ao narrar o desrespeito que sofreu ao ir a uma casa lotérica em frente ao Banco do Brasil, no centro da cidade, que pertence ao atual prefeito, Eduardo Japonês (PV).

Disse que foi pagar uma conta no referido local e, após esperar na fila para ser atendido, a atendente respondeu que não podia mais receber a conta porque havia estourado o horário estipulado, por decreto municipal, para atendimento ao idoso”, que seria das 08h às 9h30.

Abrão disse que no local não havia nenhum comunicado fixado, à vista dos usuários, sobre o argumentado decreto, conforme determina a legislação.

“Fui pesquisar se o Prefeito poderia publicar decretos alterando o Estatuto dos Idosos, mas não havia nada que permitisse alterar dito estatuto. Ela simplesmente me disse que não havia nada fixado, me devolveu a conta e fui embora, como bom velhinho. Será que esse decreto tem a ver com o fato do Prefeito ser dono da maioria das casas lotéricas em Vilhena e não contratar mais funcionários deixando a população enfrentar imensas filas? Não tem coisa pior do que ficar na fila e chegar ao caixa para pagar sua conta e a atendente não querer receber, unicamente, por se tratar de um idoso. É pra acabar, com a palavra o Ministério Público”, disse.

O DECRETO

A reportagem do Extra de Rondônia pesquisou, junto ao site oficial da prefeitura, o que determina o último decreto municipal assinado por Japonês em 23 de julho passado, que determina medidas para enfrentamento da covid-19.

O Artigo 6º do Decreto nº 49.835, apenas recomenda que o atendimento das pessoas que integram o grupo de risco seja das 9h às 10h em agências bancárias, e das 8h às 9h30 nas Casas Lotéricas (leia mais AQUI).