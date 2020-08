Servidores do Hospital Regional de Vilhena (HRV), amigos e colegas do médico Luís Alberto Valdez, de 67 anos, que morreu na manhã desta terça-feira, 11, vítima da Covid-19, no Hospital São Matheus de Cuiabá (MT), prestaram homenagem ao profissional na tarde desta terça-feira, 11.

O diretor do HRV – Faiçal Akkari, fez apelo para que as pessoas acreditem na doença e tenham consciência do perigo da pandemia, hoje perdemos um grande profissional e amigo, que por muitos anos dedicou sua vida para salvar vidas, frisou.

Valdez recebeu aplausos e balões brancos foram soltos em sua homenagem, a emoção tomou conta de todos que estavam presentes.

