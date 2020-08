O deputado estadual sargento Eyder Brasil, anunciou nesta quarta-feira 12, a pré-candidatura á Prefeitura de Porto Velho. Presidente do PSL em Rondônia, partido pelo qual se elegeu com 9.076 votos, o parlamentar vem se mostrando atuante com mais de 500 proposituras. Líder do Governo de Rondônia na Assembleia Legislativa, o portovelhense, além da capital, tem dedicado o mandato a trabalhar por todo Estado.

Na visão do sargento Eyder Brasil, a capital merece ser administrada por um filho da terra, que esteja imbuído de coragem e fé. “O tempo passou e não temos mais aquele sentimento de pertencimento, de orgulho, e é isso que temos que resgatar na cultura da nossa gente”, enfatizou.

FILHO DE PORTO VELHO

Com mais de 20 anos de serviços prestados às Forças Armadas, Exército Brasileiro, o sargento Eyder Brasil pretende se lançar em mais essa missão em sua vida política, fruto de sua indignação com o atual cenário de verdadeiro abandono da cidade, principalmente nessa época de pandemia.

Sargento Eyder acredita que o momento é de mudança e renovação e que, além da imprensa oficial, as redes sociais vieram reforçar ainda mais, a percepção da população, nessa época de pandemia, fazendo com que cada vez mais a comunidade participe mais da vida política.