O deputado Alex Redano (Republicanos) esteve no fim de semana em visita a 2ª Residência do Departamento Estadual de Estradas de Rodagens (DER) em Ariquemes onde foi recebido pelo chefe da residência Marcos Venício de Araújo Raposo (conhecido por todos como Baleado Do DER).

Segundo o parlamentar, o servidor vem fazendo um bom trabalho nas estradas não pavimentadas que compreende Ariquemes e que são de responsabilidade do Estado. Durante o encontro Redano cobrou melhorias na RO 459, que liga o município de Alto Paraíso à BR 364. “Esta é uma rodovia importantíssima, pois a produção precisa ser escoada com segurança e a população de Alto Paraíso necessita de uma RO com um asfalto de qualidade”.

O parlamentar também solicitou atenção especial ao travessão B-20, que passa por Alto Paraíso e chega até o Distrito de Triunfo “um cinturão paralelo à BR- 364 de grande importância para nossa região” enfatizou.

“Esta semana estarei com o diretor-geral do DER, Elias Rezende e levarei esses pedidos, para que a 2ª Residência seja mais bem estruturada, dando condições de trabalho aos profissionais do campo, engenheiros e equipe de apoio” destacou Redano.