Na manhã de terça-feira 03, visitou a redação do Extra de Rondônia, o ouvidor do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos (DER), Francisco Brito, acompanhado da psicóloga Elucineia Mendes Reis para falar da campanha de prevenção ao assédio moral e sexual no serviço público.

Segundo o ouvidor, está é a primeira campanha de prevenção ao assédio moral e sexual do DER, sendo promovida pela ouvidoria geral do Estado e coordenada por Etelvina Rocha.

De acordo com Brito, este é um projeto de humanização para que se evite problemas com os servidores. A ação está ocorrendo nas 14 residências do DER e conta com a reunião dos servidores na parte da manhã para apresentação de palestras explicativas, sempre focada na prevenção.

“Nas palestras esclarecemos e explicamos o que é, como acontece e as consequências do assédio moral na administração pública, e damos dicas de como evitar os casos. Já na temática de assédio sexual é apresentado as formas, leis, como provar, quais as considerações comuns, o que fazer e para quem denunciar”, detalhou ele.

A psicóloga enfatiza que as palestras apontam sinais e sintomas comuns nas pessoas afetadas. “Surgem como ansiedades, depressão, fobia do trabalho e o ambiente se torna estressante para a pessoa. Em muitos casos não querem mais ir. Percebemos que na gestão até 2018 estava acontecendo muito isso nas regionais. Então eu já havia feito um trabalho antes e fiz o levantamento de muitos servidores ansiosos e depressivos por conta de chefias controladoras e abusivas”, concluiu.