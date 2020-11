A Polícia Federal (PF) realizou na noite de terça-feira, 3, a prisão em flagrante de um homem que transportava ilegalmente minerais assemelhados a diamantes no município de Pimenta Bueno/RO.

Com a utilização de técnicas investigativas, policiais que atuam na Base Roosevelt da Polícia Federal descobriram que havia ocorrido uma negociação de diamantes na região, e que um dos envolvidos estaria utilizando uma caminhonete de cor branca.

A abordagem do veículo ocorreu em um posto de combustíveis de Pimenta Bueno/RO, tendo sido localizado na porta da caminhonete um frasco contendo 68 pedras com características similares às de diamantes. Posteriormente foi identificado também um esconderijo preparado no veículo, onde foram localizadas outras 116 pedras. Além disso, foram apreendidos corrente, pulseira e um anel aparentemente confeccionados em ouro e certa quantia em dinheiro.

Ao delegado responsável e na presença de seu advogado, o homem preso em flagrante confirmou que as pedras que estavam em sua posse eram diamantes, que seriam oriundos de garimpo ilegal situado no interior de uma terra indígena.

Os minerais apreendidos foram encaminhados à perícia e o condutor do automóvel deverá responder pelo crime previsto no artigo 2º da Lei nº 8.176/91, punível com detenção de até cinco anos.