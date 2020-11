A Infraero firmou contrato com o Governo do Estado, por meio do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO), para a execução de serviços especializados de medição de atrito e de macro textura nas pistas de pousos e decolagens de três aeroportos do Estado: Cacoal, Vilhena e Ji-Paraná.

Para este último, o contrato prevê também a remoção de borracha na pista de pousos e decolagens.

Os serviços de medição de atrito e de macro textura são necessários para a verificação e o monitoramento do nível de aderência entre o pneu da aeronave e o pavimento de forma a garantir ainda mais segurança às operações aeroportuárias. Já a ação de remoção de borracha – deixada pelas aeronaves no momento do pouso – é uma atividade de manutenção periódica a fim de garantir a melhor qualidade de operação da pista.

Os serviços serão executados em até 30 dias pela equipe da Superintendência de Gestão da Manutenção da Infraero, seguindo os critérios de segurança operacional estabelecidos pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), e vão ocorrer fora do horário de movimento do aeroporto de modo a minimizar possíveis impactos.

O superintendente de Negócios da Infraero, Francisco Nunes, explica que o contrato consolida a parceria entre a Infraero e o DER-RO. “No ano passado, a Infraero também foi contratada para realizar os serviços de medição de atrito e macro textura nos três aeroportos do estado, portanto, esse novo contrato mostra que estamos no caminho certo, atendendo às necessidades daqueles aeroportos.

Além disso, para a empresa, é muito gratificante poder auxiliar o estado no desenvolvimento da aviação regional, que também é um dos grandes focos da Infraero. Esse contrato vem para reforçar a nossa atuação como prestadora de serviços aeroportuários de excelência, criando ainda mais valor para os clientes e contribuindo com o desenvolvimento do Brasil e do estado de Rondônia”, ressaltou.

Para o diretor-geral do DER, Elias Rezende, os serviços realizados provam o compromisso do governador, coronel Marcos Rocha, com o desenvolvimento do Estado de Rondônia. “Os trabalhos que serão realizados são essenciais e atendem a padrões internacionais de qualidade para garantir ainda mais segurança aos usuários dos aeroportos de Rondônia”, acrescenta o diretor-geral.

Serviços prestados pela Infraero

Entre os serviços oferecidos pela Infraero, destacam-se: consultorias, serviços de engenharia, meio ambiente, planejamento aeroportuário, manutenção aeroportuária, tecnologia da informação, gestão e operação de aeroportos. A Infraero também conta com treinamentos com o objetivo de capacitar as equipes dos terminais aeroportuários do país, tais como formação e aperfeiçoamento de bombeiros de aeródromos, gestão aeroportuária, fiscalização de pátio, entre outros.

Para conhecer em detalhes todos os produtos e serviços oferecidos pela Infraero, acesse o site da Infraero. Para contratar os serviços, basta entrar em contato com a empresa pelo telefone (61) 33122873 ou pelo e-mail negocios@infraero.gov.br.