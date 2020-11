Em todas as empresas, a área de compras é de fundamental importância. Ela está envolvida com o custo dos produtos (ou serviços), com o funcionamento regular das instalações operacionais e com o fluxo de caixa. Selecionar e manter um grupo de fornecedores como parceiros comerciais, não é uma tarefa fácil.

Há poucos dias, conversando com a pessoa responsável pelo setor de compras de uma empresa local, falávamos sobre os maiores desafios da função. Anotei algumas observações as quais tomo a liberdade de compartilhar com o amigo leitor, nesta oportunidade:

1.-Operações Seguras. A primeira observação feita, é que nessa empresa, as compras eram seguras. Seguras no sentido que o preço de compra é justo; que os prazos de entrega são compatíveis; que os preços de aquisição acompanham os valores praticados no mercado; e que a relação preço x qualidade de cada item está sendo mantida;

2.-Sistema. Seu sistema de emissão de pedidos, controle e processamento das compras é bom, rico em informações, rápido e eficiente. Sem esta ferramenta é impossível gerenciar e processar as compras, atendendo com presteza os vários departamentos usuários;

3.-Entregas. É política da firma comprar produtos, colocados na empresa (matriz ou filiais). Ou seja, negociamos o preço cheio, com o frete já incluso;

4.-Condição de pagamento. Ela varia de acordo com o giro médio do estoque. Em geral, produtos que possuem um giro mais lento, tendem a ser adquiridos com prazos de pagamento maiores, preservando assim o capital de giro da empresa;

5.-Suborno. Fui eu quem levantei esta questão. Então me foi dito que, embora alguns fornecedores ainda usem esse artifício, por aqui isso não ocorre. Sua resposta foi imediata, tranquila e direta: quando o comprador recebe algum ‘presente’ ele é encaminhado prontamente à gerência. Ali ele é doado a alguma instituição ou então sorteado entre os funcionários;

6.-Cotações. Por fim, e como é obvio, cada compra é precedida de três cotações de preço, junto ao nosso cadastro de fornecedores. Às vezes damos certa preferência a um ou outro fornecedor, porque nossos clientes nos pedem isso.

Espero que o setor de compras de sua empresa funcione com a mesma naturalidade, segurança e eficiência, cumprindo seu papel e providenciando suporte às demais áreas. Em geral as compras de matérias primas, dada sua relevância, são tratadas pela diretoria.

Bom seria se em todas as nossas empresas existisse a mesma visão e consciência de que os departamentos devem atuar integrados e juntos servirem melhor os clientes.