Neste início de novembro, os preços da carne de frango registram novos avanços no mercado atacadista. O período de primeira semana do mês tende a aumentar a demanda da população.

De acordo com boletim informativo do Cepea, para algumas regiões e produtos, os atuais valores registrados no setor avícola são recordes reais da série histórica do Cepea.

Em outubro, os embarques brasileiros de carne de frango in natura recuaram, mas os preços domésticos da carne seguiram em alta na maior parte do mês, sustentados pelo mercado brasileiro da proteína bastante aquecido, especialmente devido à competitividade recorde dessa proteína em relação às substitutas, bovina e suína.