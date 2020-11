A Policia Rodoviária Federal (PRF), a Polícia Militar de Rondônia (PMRO), o SAMU e o Detran-RO prestaram na manhã desta segunda-feira (09), na BR 319 em Porto Velho, uma homenagem à familiares e vítimas de ocorrências de trânsito.

O evento foi em alusão ao Dia Mundial em Memória às Vítimas de Acidente de Trânsito, lembrado mundialmente sempre no 3ºdomingo de novembro.

No Dia Mundial em Memória das Vítimas de Acidentes de Trânsito são homenageadas não só as pessoas que morreram em decorrência dessas fatalidades, mas também familiares, amigos, equipes de emergência, policiais, enfermeiros e médicos que lidam diariamente com as consequências traumáticas das mortes e lesões no trânsito.

Além de prestar homenagens neste dia aos que faleceram vítimas do trânsito, a campanha busca conscientizar os usuários das rodovias para que tomem as medidas e cuidados necessários para que este número seja cada vez menor e tenhamos um trânsito seguro.

Principais Causas de Acidentes

Conforme o portal oficial sobre o Dia Mundial em Memória das Vítimas de Trânsito (http://worlddayofremembrance.org) , as seis maiores causas de mortes no trânsito são o excesso de velocidade, o consumo de bebidas alcoólicas, a falta de cinto de segurança, a falta de equipamento de segurança para as crianças cadeirinha e o assento de elevação), a falta do capacete aos usuários de motocicleta e o uso do celular.