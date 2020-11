A semana teve início com mais um tour virtual na Unesc em Cacoal. Alunos do terceiro ano do ensino médio da Escola Estadual Josino Brito puderam conhecer toda a estrutura da instituição que é pioneira e referência no ensino superior em Rondônia.

Os alunos tiveram a chance de visitar, de forma online, praticamente todos os laboratórios da Unesc, sendo recepcionados pelos coordenadores de cada curso, que falaram um pouco sobre a estrutura da faculdade e os cursos oferecidos na unidade da Unesc em Cacoal. O tour foi conduzido pelo professor Diego Xavier, coordenador dos cursos de biomedicina, farmácia e enfermagem da Unesc.

Ao final da visita online, transmitida pelo canal da Unesc Rondônia no Youtube, foram sorteadas bolsas de estudos, para a alegria geral dos alunos da escola Josino Brito que acompanharam o tour virtual. Foram sorteadas quatro bolsas de estudos de 80%, três bolsas de 70% e três bolsas de 50%. Após o sorteio das bolsas, a equipe da Unesc reservou um momento para sanar as dúvidas dos alunos, que participaram de um chat ao vivo.

VESTIBULAR DIGITAL

Já estão abertas as inscrições para o novo processo seletivo da Unesc Rondônia, para ingresso no primeiro semestre de 2021. A Unesc oferece mais de 30 cursos de graduação nas unidades de Cacoal, Porto Velho, Vilhena e agora também na nova unidade de Ji-Paraná.

As inscrições podem ser feitas de forma online pelo portal do vestibular www.vestibularunesc.com.br e também na secretaria acadêmica das unidades da Unesc em Rondônia. No momento da inscrição, o candidato poderá optar também pelo ingresso via nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

O novo processo seletivo será digital, trazendo ainda mais comodidade e segurança aos candidatos neste momento de pandemia.