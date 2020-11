Por conta da conta pandemia da covid-19, a XV Semana Nacional de Conciliação será realizada exclusivamente no formato virtual, informou Ivacir Dalacosta, chefe do CEJSUC de Vilhena.

Em ofício enviado ao Extra de Rondônia, Dalacosta explicou que as triagens dos pedidos no formato pré-processual serão realizados virtualmente pelo Setor de Atermação através do aplicativo WhatsApp 69-8487-0403 nos dias 09 a 13 de novembro de 2020 com horário de atendimento das 07horas às 13horas e das 16horas às 18h.

Contudo, as audiências serão realizadas virtualmente, preferencialmente por intermédio dos aplicativos de comunicação WhatsApp ou Goole Meet, pelo CEJUSC nos dias 30 de novembro a 04 de dezembro, no período vespertino das 15h às 18h.

Informou, ainda, que as demandas pré-processuais são isentas de custas e estão abertas as pessoas físicas e jurídicas, onde poderão negociar suas dívidas antes de ingressarem com ações judiciais. Os interessados deverão entrar em contato com o Setor de Atermação para a confecção da carta convite, sendo de responsabilidade da parte interessada entregar a carta ao demandado.

Mais informações serão fornecidas pelo e-mail cejuscvha@tjro.jus.br e telefone (69) 3316-3640.