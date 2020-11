O vereador eleito Dhonatan Pagani (PSDB), que obteve a surpreendente votação de 1.878 sufrágios nas urnas neste domingo, 15, visitou a redação do Extra de Rondônia na manhã desta segunda-feira, 16, para fazer um balanço de sua eleição em Vilhena.

Nascido em Vilhena e morador do bairro Cristo Rei, Pagani, de 24 anos, conseguiu superar a marca conquistada pela vereadora Leninha do Povo, que obteve 1.851 votos na eleição de 2016, diferença de 27 sufrágios.

Técnico em eletrotécnica e bacharel em Direito, Pagnani disse que os números nas urnas é a resposta da sociedade que quer um político diferente, comprometido com as causas sociais e que defenda os interesses da sociedade com independência, transparência e liberdade.

“Minha campanha eleitoral foi atípica, independente, sem favores, sem rabo preso, sem me alinhar a grupo político nenhum, sem pegar ‘formiguinhas’ que o prefeito dá. E é dessa forma que conduzirei meu mandato, com independência no Legislativo, fiscalizando de verdade. A política precisa ser tratada de forma séria. Fiz uma campanha parecida com a que Bolsonaro fez, sem se alinhar a grupos para não comprometer o mandato de vereador”, analisa.

Pagani explica que, respeitando os eleitores, não colocou os conhecidos “santinhos” nas caixinhas dos correios das casas. Garante que, ao todo, apenas sete pessoas lhe ajudaram na campanha, incluindo sua mãe, a namorada, dois amigos e seu padrasto.

“Não se faz uma política diferente fazendo uma campanha igual a de todo mundo. Nas minhas visitas em empresas e casas, conversava com as pessoas e entregava meu material de campanha para que elas saibam quem sou e conheçam minha história. Penso que as ideias valem mais do que o dinheiro”, observa.

INDEPENDÊNCIA NA CÂMARA

Sobre seu comportamento no parlamento local a partir de 1º de janeiro de 2021, Pagani disse que fará um mandato com independência, transparência e liberdade. “Lutarei por todos as propostas de campanha que transmiti na eleição sem ter o rabo preso com ninguém; só devo satisfação a um grupo: o eleitor. Inclusive, se o prefeito pisar na bola, terei um posicionamento firme”, avisa.

MESA DIRETORA

Com o encerramento da eleição municipal, o assunto agora é focado na composição da Mesa Diretora do Legislativo, principalmente na presidência da Casa. O jovem vereador falou sobre essa questão. “Não nego o interesse de participar da Mesa e até da presidência. Estou convicto que presidindo a Casa poderemos fazer muito mais pelo município”, pontua.

MENSAGEM

O parlamentar eleito finalizou a entrevista garantindo que será um vereador combativo e incansável na luta dos interesses da sociedade e que, a partir de agora, retornará nos lugares que visitou na campanha como forma de agradecimento.

“Defendo três bandeiras: liberdade, transparência e fiscalização. Combater o bom combate. Fazer a diferença começa agora”, concluiu.

Pagani veiculou um vídeo que publicou nas redes sociais contando sua história de vida (veja abaixo).