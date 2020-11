A vereadora eleita Vivian Repessold (PP), 44 anos, visitou a redação do Extra de Rondônia na manhã desta terça-feira, 17, para fazer uma análise da campanha eleitoral que resultou em sua eleição a uma das 13 vagas no Legislativo de Vilhena.

Obtendo 630 votos nas urnas, ela foi a primeira colocada de sua agremiação partidária. Esta é a segunda vez que Vivian participa das eleições. Em 2016, obteve 288 votos filiada ao PSDB. Não foi eleita, mas graças ao relacionamento com o prefeito Eduardo Japonês (PV) assumiu a titularidade da Secretaria Municipal de Educação de abril de 2019 até abril de 2020.

Servidora pública efetiva há 24 anos, Vivian faz uma análise positiva do pleito, diz que contou com ajuda direta de apenas quatro pessoas, mas explicou que a Educação se uniu para obter esse resultado positivo nas urnas.

“Tive o apoio do setor educacional, mas também consegui apoio de outras pessoas do município. Fui pra rua bater de porta em porta. É verdade que a política está desacredita e a resposta está na renovação dos membros do Legislativo, mas conseguimos levar as propostas que pretendemos fazer à frente da Cãmara e o resultado é que a sociedade quer coisas diferentes. Num quantitativo de mais de 200 candidatos a vereador, sinto-me orgulhosa do que foi apresentado. Na Câmara vou ter que ouvir, aprender e trabalhar pelas demandas e necessidades da sociedade”, observa.

APROVAÇÃO DO PCCS DOS SERVIDORES

Contudo, Vivian garante que a principal bandeira na Câmara será a defesa pela aprovação do Plano de Carreira, Cargos e Salários dos servidores municipais (PCCS). “Não sossego até resolver essa situação”, pontua.

MESA DIRETORA

Com o término do pleito eleitoral e conhecidos os vereadores (re)eleitos, o assunto do momento é a articulação para a eleição da Mesa Diretora do Legislativo, que ocorrerá em 1º de janeiro de 2021 após a posse dos eleitos.

Vivian admite que tem interesse de participar da Mesa Diretora, mas analisa que ainda irá ouvir sua base eleitoral, principalmente o prefeito Eduardo Japonês.

“Entendo que se o vereador não tiver um bom relacionamento com o Executivo, não poderá colocar em prática seus projetos. Essa será minha linha de trabalho, em parceria com o Executivo. Não cheguei aqui sozinha. Ele acreditou em mim. Vou aguardar o prefeito retornar de sua viagem para conversarmos sobre essa situação”, disse.

ELOGIO

Vivian também elogiou a campanha vitoriosa de Japonês e Patrícia da Glória. “Apesar dos ataques de preconceito racial, Eduardo e Patrícia foram fortes e sábios em lidar com a situação e o resultado está aí, a resposta da população”, analisa.

MENSAGEM

Vivian disse que a palavra que resume o resultado nas urnas é gratidão. “Sou grata por essa oportunidade de contribuir e bem representar a sociedade na Câmara de Vilhena. Mas a minha campanha não para por aí. Quero ter esse contato direito e ouvindo as necessidades da população”, encerrou.