W.S., de 42 anos, foi preso na manhã desta quarta-feira, 18, após fugir da Polícia Militar numa abordagem.

De acordo com informações, policiais militares identificaram W.S., e localizaram duas casas, onde eram usadas para distribuição de drogas e esconderijo de armas de fogo, em Vilhena.

Uma casa estava localizada no bairro 5º BEC, na Rua Mário Augusto Zonoecê, a outra na Rua 8508, no bairro Assossete.

Contudo, nesta manhã os policiais observaram que o suspeito saiu da casa do bairro Assossete e foi para casa do 5º BEC, após W.S., sair do imóvel, foi pedido apoio a outras guarnições para interceptar o suspeito.

Entretanto, ao ordenar que o suspeito parasse, ele não obedeceu a ordem e empreendeu fuga numa moto Biz por diversas ruas e avenidas, trafegando pela contramão, atravessando canteiros e desrespeitando todos os sinais de trânsito.

Todavia, após intensa perseguição, ao tentar atravessar o canteiro central da Avenida Tancredo Neves, no bairro Jardim América, W.S., caiu, porém, os militares observaram que ele se desfez de um pacote, no qual foi encontrado pela polícia e constatado que se tratava de substancia análoga a pasta base de cocaína pesando 9 gramas.

Em incursão na casa do bairro 5º BEC, a PM localizou no forro do imóvel 1.531 quilogramas de substancia aparentando ser pasta base de cocaína, 4 invólucros com substância análoga a pasta base de cocaína pesando 18 gramas, uma cartela contendo 10 munições calibre 380, 10 cartuchos calibre 38 e dois capus preto.

Os PMs foram até a outra casa no bairro Assossete e lá foram localizados uma arma artesanal tipo submetralhadora, um silenciador artesanal, dois rádios comunicadores, entre outros objetos.

As investigações apontaram que W.S., buscava drogas na cidade de Costa Marques para abastecer bocas de fumo em Vilhena.

Além disso, W.S., já foi preso por tráfico de drogas na BR-439, região de Costa Marques.