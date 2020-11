A vereadora eleita Elenir Salete Zilli, 52 anos, popularmente conhecida como Nica Cabo João (PSC), visitou a redação do Extra de Rondônia na tarde desta quarta-feira, 18, para fazer uma análise da campanha eleitoral que resultou em sua eleição a uma das 13 cadeiras no Legislativo de Vilhena.

Eleita com 456 votos, Nica – que é servidora pública efetiva na área de saúde há 16 anos – disse que sua campanha foi de visitas, corpo a corpo, levando sua mensagem até os vilhenenses.

“Senti que as pessoas não queriam saber de política, mas expliquei a elas a necessidade do exercício da cidadania e o trabalho que irei fazer, principalmente na área de saúde, setor que trabalho há muitos anos e conheço a real necessidade do setor. Durante essa caminhada apresentei propostas, ouvi o anseio da sociedade e agora colhemos os frutos”, avalia.

A respeito do seu trabalho na Câmara a partir de 1º de janeiro de 2021, Nica destacou suas principais bandeiras de trabalho, destacando-se os setores de saúde, educação e ação social.

“Sempre levei minha bandeira a de uma saúde melhor para todos e a luta ao servidor público, com a aprovação do Plano de Cargos, Carreira e Salários (PCCS), contratação de médicos especialistas, entre outras reivindicações e projetos dos quais quero dar minha contribuição, na área social, escolas e creches nos bairros de menor poder aquisitivo, apoio as entidades e associações beneficentes, como a Associação de Pais e Amigos dos Autistas de Vilhena (Amavi), esporte e cultura, projeto de regularização urbana, setores 06, 12 e 13, setor chacareiro de Vilhena e também a regularização junto ao INCRA do setor Cooperfrutos”, pontua.

POSICONAMENTO NA CÂMARA

Nica ressaltou a importância da independência do parlamento, ao mesmo tempo em que frisa pela harmonia dos poderes. “Aprovarei os projetos que vêm de encontro com os anseios da sociedade, projetos estes que devem, primeiramente, passar por uma análise técnica e jurídica”, avisa.

MESA DIRETORA

Sobre esse assunto, Nica disse que tem interesse de participar da Mesa Diretora, mas isso ocorrerá após diálogo com os colegas.

MENSAGEM

Para finalizar, Nica deixou a seguinte mensagem. “Quero agradecer a toda a população, amigos e apoiadores, que não mediram esforços e acreditarem em mim e nos meus projetos. Sei que as responsabilidades e os desafios serão inúmeros. Irei cumprir com os deveres de um vereador que é fiscalizar, debater e aprovar projetos de interesses para nossa população e para o desenvolvimento da nossa cidade, com um trabalho honesto e coerente. Levo comigo todos os sorrisos, abraços e o apoio que recebi durante essa caminhada. Tenho compromisso de honrar cada voto dos meus eleitores e amigos. O trabalho continua para transformarmos nossa Vilhena em um lugar mais justo e digno para todos”.