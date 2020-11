O sargento da Polícia Militar Alexandre Serafim Damasceno, o popular Sargento Damasceno, 46 anos, eleito vereador no último domingo, 15, visitou a redação do Extra de Rondônia na manhã desta quarta-feira, 18, para fazer uma análise de sua campanha eleitoral.

Das 12 vagas disponíveis, Damasceno, que é filiado ao PROS, foi o 11º vereador eleito obtendo 526 votos nas urnas.

Há 21 anos morando no bairro Cristo Rei, ele está há 18 anos na Polícia Militar (PM) – três deles em Chupinguaia e 15 em Vilhena.

Ao avaliar sua campanha eleitoral, Damasceno agradece à população e aos colegas de farda, já que teve apoio do quartel da PM.

“Minha campanha foi simples. Andei casa por casa falando com os moradores através de visitas previamente agendadas, e ouvia as necessidades da população, além de explicar a necessidade do voto para o exercício da cidadania. A política está desacreditada, mas está mudando aos poucos. No quartel, ouvi meus colegas e dialogamos. Agradeço a todos pelo apoio”, analisa.

Damasceno disse que é a primeira vez que disputa um cargo político e sua decisão aconteceu na última semana de prazo para que pudesse disputar o pleito eleitoral.

Na Câmara a partir de 1º de janeiro de 2021, quer dar sequência aos projetos sociais que implantou há muitos anos voltados à área esportiva, entre outros, destaca-se o “Educando através do Karatê”, voltado a crianças, adolescentes e jovens com o intuito de resgatar as crianças do mundo das drogas, que inicialmente era um projeto do Cabo Breno. “Agora, quero dar continuidade e fortalecer esses trabalhos junto à comunidade, ações estas que revelaram grandes talentos com destaque em nível nacional”, salientou.

Na visita ao site, ele esteve acompanhado pelo colega de farda e o principal apoiador de sua campanha, sargento Fábio Lourenço, representante da Associação dos Policiais Militares em Rondônia.

POSTURA NO PARLAMENTO

Damasceno também informou como será sua postura no parlamento local a partir de janeiro de 2021. “Os projetos importantes para a sociedade sempre terão meu apoio, serão bem-vindos. E serei contrário aos que não ajudem no desenvolvimento do município. Não temos que pensar em partido político e sim num todo, na sociedade. Vamos apontar as coisas erradas”, garante.

RELACIONAMENTO COM O EXECUTIVO

Sobre este assunto, o vereador eleito foi breve. “Conheci o prefeito Eduardo Japonês há pouco tempo e percebi que é uma pessoa honesta. Mas aviso que se houver coisa errada, irei sentar com ele e comunicar o meu posicionamento. Foco por um trabalho transparente”, observa.

MESA DIRETORA

Damasceno informou que seu foco não é a presidência da Câmara, mas gostaria de fazer parte da Mesa Diretora para poder ter mais força com seus projetos sociais. “A princípio, não tenho pretensão de liderar a Casa de Leis, mas quero fazer parte da Mesa para ter voz ativa junto à sociedade. Já recebi convite de um grupo que se articula na Câmara, mas estamos pensando. Entrei na política sem dever nada a ninguém”, pondera.

MENSAGEM

Damasceno encerrou a entrevista dizendo que “a população terá um representante honesto na Câmara, 24 horas para atender a população, defendendo os interesses do município de forma transparente e pronto para ouvir a sociedade”.