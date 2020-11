Juízes, promotores de justiça, delegados, defensores públicos e advogados criminalistas fazem parte do corpo docente especialmente escolhido pela Unesc para ministrar a pós-graduação em direito penal e processual penal lançada esta semana pela instituição, com valor promocional.

“O grande diferencial desta pós-graduação é que cada professor, selecionado para cada módulo previsto na ementa, tem ampla experiência profissional na área a ser ministrada, além da qualificação acadêmica. Então isso vai proporcionar uma grande troca de experiências profissionais, com os alunos que vão cursar essa pós-graduação. Todo o curso foi pensado nesse sentido”, destaca o coordenador da pós, professor mestre Fabio Henrique Fernandez de Campos.

As inscrições para a pós-graduação em direito penal e processual penal já estão abertas através do portal da Unesc (https://www.unescnet.br/pos/ direito/direito-penal- processual-penal, para a unidade da Unesc em Vilhena, com início previsto para fevereiro de 2021. Posteriormente, o objetivo da instituição é oferecer esta mesma pós também nas unidades de Cacoal e Porto Velho.

Entre as disciplinas estão Fundamentos Constitucionais do Direito Penal e Teoria Geral do Crime; Investigação preliminar no Direito Processual Contemporâneo; Teoria Geral da Pena, Dosimetria e Prescrição; Processo Penal Democrático, soluções negociadas e inovações do pacote “anticrime”; Ação penal, ação civil ex-delito e medidas assecuratórias; Direito penal especial- tipos penais de maior incidência; Procedimentos em Processo Penal- Comuns e Tribunal do Júri Sentença penal; Criminologia, positivismo e Estado Democrático de Direito; Provas, Prisões e Liberdades no Direito Processual Penal; Processo Penal de Defesa: Peças processuais penais; Nulidades, Recursos e ações autônomas de impugnação; Tutela Penal dos Interesses Difusos e Coletivos; Execução Penal; Estudos focados em Medicina Legal; Metodologia da Pesquisa Científica; Metodologia da Pesquisa Científica.

VESTIBULAR UNESC DIGITAL

Já estão abertas também as inscrições para o novo processo seletivo da Unesc Rondônia, para ingresso no primeiro semestre de 2021. A Unesc oferece mais de 30 cursos de graduação, nas unidades de Cacoal, Porto Velho, Vilhena e agora também na nova unidade de Ji-Paraná.

As inscrições podem ser feitas de forma online pelo Portal do Vestibular www.vestibularunesc.com.br e também na secretaria acadêmica das unidades da Unesc em Rondônia. No momento da inscrição, o candidato poderá optar também pelo ingresso via nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

O novo processo seletivo será digital, trazendo ainda mais comodidade e segurança aos candidatos neste momento de pandemia.