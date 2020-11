Vilhena registrou 30 novos casos confirmados e 16 negativos.

Dessa forma, Vilhena registra até as 20h deste domingo, 29, 4.225 casos confirmados de vilhenenses, nove positivados moradores de outras cidades, 69 óbitos de vilhenenses, nove óbitos de moradores de fora e 21 casos suspeitos.

Há atualmente no município 86 casos ativos de moradores de Vilhena, bem como 4.070 já recuperados e 15 transferidos.

A taxa de letalidade da pandemia em Vilhena é de 1,63%. No Estado a taxa ficou em 1,99%, no Brasil em 2,82%, na América do Sul em 2,99% e no mundo em 2,40%.

Há um paciente internado com covid-19 em isolamento na Central de Atendimento à Covid-19 na Enfermaria sexo masculino com 61 anos. A taxa de ocupação de leitos da Central de Atendimento à Covid-19 é de 2,1% (sendo 0% na UTI e 3,8% na Enfermaria).

O Estado registrou até hoje 80 mil casos confirmados e 1.555 óbitos. No Brasil o número de casos confirmados já ultrapassou 6,314 milhões, com 172,8 mil mortes. No mundo são 63 milhões de casos confirmados e 1,464 milhão de mortes.

DECRETO EM VIGOR – O principal decreto municipal que trata do combate à pandemia no município tem seu texto mais atualizado disponível em: http://www.bit.ly/decretocovid19vilhena.