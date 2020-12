Durante reunião na Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia (ALE), o deputado estadual Cirone Deiró destacou que a importância de ouvir a sociedade civil e dar transparência no debate de criação e alteração de áreas de reserva no Estado de Rondônia. A debate contou com a participação do setor produtivo, ambientalistas e entidades.

O Projeto de Lei Complementar Nº 080/2020 altera os limites da Reserva Extrativista Jaci-Paraná, Parque Estadual de Guajará Mirim e cria os parques Ilha das Flores, Abaetará, reservas de Desenvolvimento Sustentável Bom Jardim, Desenvolvimento Sustentável Limoeiro, Desenvolvimento Sustentável Rio Machado e Fauna Pau D’Óleo.

Durante seu discurso, o deputado pediu atenção nos estudos das áreas que seriam modificadas, além de garantir uma votação consciente, visando benefícios a sociedade. Confira a declaração.